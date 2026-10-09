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09.10.2026 12:29:00

BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 51,47 EUR abwärts.

BASF
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Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 51,47 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'079 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,29 EUR aus. Bei 51,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 441'879 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 4,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,13 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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