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09.09.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursverlusten

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 53,10 EUR.

BASF
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Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 53,10 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'582 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 53,10 EUR. Bei 53,99 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 903'177 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 3,67 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 21,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,08 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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