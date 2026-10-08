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08.10.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 51,21 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 51,21 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 24'858 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 51,32 EUR. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 50,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63'240 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 6,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Mit Abgaben von 19,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

BASF-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,25 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 4,78 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’826.88 13.81 S6DBXU
Long 12’279.62 8.94 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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