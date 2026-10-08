BASF Aktie News: BASF am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 51,90 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'961 Punkten liegt. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 51,95 EUR zu. Bei 50,91 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 567'567 BASF-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.04.2026 auf bis zu 55,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 20,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,13 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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