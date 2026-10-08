BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Mittag fester

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 51,40 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 24'881 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 51,76 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 304'212 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 7,10 Prozent zulegen. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,30 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,13 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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