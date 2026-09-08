BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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08.09.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von BASF gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 53,76 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 53,76 EUR zu. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'931 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 53,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 52,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 675'676 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,84 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,08 EUR je BASF-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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