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07.10.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag freundlich

BASF Aktie News: BASF am Mittwochvormittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 51,18 EUR zu.

BASF
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 51,18 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'238 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 51,33 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 50,95 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 38'730 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. 7,56 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 23,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,12 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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