BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 51,24 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'054 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 51,61 EUR. Bei 50,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 548'816 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 7,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 23,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Aktien von BASF, Bayer & Syngenta im Blick: Demonstrationen gegen 'Agrochemie' in Frankreich und der Schweiz

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in BASF von vor 5 Jahren bedeutet

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats