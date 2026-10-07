BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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07.10.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Mittwochmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.
Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 51,35 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'153 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 51,61 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,95 EUR. Bisher wurden heute 284'890 BASF-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 7,21 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,12 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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