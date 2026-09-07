BASF Aktie News: BASF tendiert am Montagvormittag schwächer

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 53,19 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'035 Punkten steht. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,07 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,16 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 44'404 BASF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. 3,50 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 22,02 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,27 EUR belaufen. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,09 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,08 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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