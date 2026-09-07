BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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07.09.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF wird am Montagnachmittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 53,07 EUR.
Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 53,07 EUR nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'984 Punkten liegt. Bei 52,81 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 53,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 354'105 BASF-Aktien umgesetzt.
Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 21,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 2,25 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,08 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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