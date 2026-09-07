BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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07.09.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 53,17 EUR abwärts.
Die BASF-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 53,17 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'973 Punkten realisiert. Bei 52,81 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,16 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 194'770 Stück.
Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,54 Prozent Plus fehlen der BASF-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Mit Abgaben von 21,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,78 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,09 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,08 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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