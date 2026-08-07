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07.08.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagvormittag an Boden

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagvormittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 51,70 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 51,70 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 26'247 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die BASF-Aktie bei 51,98 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 51,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112'691 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Gewinne von 6,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,77 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 17.21 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.77 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,00 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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