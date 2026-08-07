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07.08.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Nachmittag

BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von BASF zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 51,66 EUR.

BASF
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Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'319 Punkten steht. Bei 51,98 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 693'386 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,56 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,28 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 15.07.2026. In Sachen EPS wurden 4,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 17.21 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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