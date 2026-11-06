BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag nach

Um 09:28 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 54,51 EUR ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'893 Punkten steht. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,49 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 156'357 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 56,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 23,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Am 28.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 16.36 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 14.33 Mrd. EUR umgesetzt.

Die BASF-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 25.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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