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06.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag tiefer
Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 54,45 EUR.
Die BASF-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 54,45 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'743 Punkten steht. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 53,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 55,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1'110'936 BASF-Aktien.
Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,62 EUR ab. Abschläge von 23,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,26 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Am 28.10.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 16.36 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14.33 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 25.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,24 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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