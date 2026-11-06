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06.11.2026 12:29:00
BASF Aktie News: BASF tendiert am Freitagmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 54,25 EUR abwärts.
Die BASF-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,3 Prozent auf 54,25 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'710 Punkten steht. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 54,18 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 553'600 BASF-Aktien.
Am 05.11.2026 markierte das Papier bei 56,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 19.11.2025 auf bis zu 41,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 30,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,26 EUR belaufen. Am 28.10.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,18 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,18 Prozent auf 16.36 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14.33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BASF dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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