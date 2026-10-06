BASF Aktie News: BASF am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 50,16 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'398 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 49,83 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110'943 BASF-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 17,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 4,78 EUR gegenüber 0,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent auf 17.21 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. BASF dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,12 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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