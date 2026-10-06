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06.10.2026 16:29:00

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag ins Plus

Die Aktie von BASF zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die BASF-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 51,29 EUR.

BASF
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Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'453 Punkten steht. Bei 51,32 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 760'275 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,33 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,09 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,12 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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