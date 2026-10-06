BASF Aktie News: BASF am Dienstagmittag freundlich

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 50,88 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'438 Punkten tendiert. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 50,90 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,35 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 388'832 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 8,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Im Vorjahr erhielten BASF-Aktionäre 2,25 EUR je Wertpapier. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,11 Prozent auf 17.21 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,12 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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