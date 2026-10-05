BASF Aktie News: BASF legt am Vormittag zu

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 50,22 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'271 Punkten steht. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 50,39 EUR zu. Mit einem Wert von 50,22 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 50'607 Stück.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 8,77 Prozent niedriger. Am 05.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,48 EUR ab. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 21,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15.77 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,11 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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