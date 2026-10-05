BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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05.10.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 49,85 EUR.
Die BASF-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 49,85 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'272 Punkten notiert. Die BASF-Aktie sank bis auf 49,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,22 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 578'881 BASF-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,44 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 16,78 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. BASF gewährte am 15.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,11 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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