BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Mittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 50,14 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'209 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 50,41 EUR. Bei 50,22 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 215'334 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 17,27 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BASF-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR aus. Am 15.07.2026 lud BASF zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,78 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,11 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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