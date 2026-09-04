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04.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF fällt am Vormittag

BASF Aktie News: BASF fällt am Vormittag

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 52,86 EUR abwärts.

BASF
49.62 CHF -1.55%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 52,86 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 26'001 Punkten liegt. Die BASF-Aktie sank bis auf 52,75 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 82'060 BASF-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,14 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 41,48 EUR. Dieser Wert wurde am 05.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,53 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,27 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,78 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 03.11.2027.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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