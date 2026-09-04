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04.09.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 53,41 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 53,41 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 26'111 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 52,69 EUR. Mit einem Wert von 53,01 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 621'764 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Mit einem Zuwachs von 3,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 17.21 Mrd. EUR gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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