BASF Aktie News: BASF verliert am Dienstagvormittag

Die BASF-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 53,26 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'760 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die BASF-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 71'463 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2025 (41,48 EUR). Mit einem Kursverlust von 22,12 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,25 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,26 EUR belaufen. BASF liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 EUR gegenüber 0,19 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 16.36 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BASF 14.33 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 25.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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