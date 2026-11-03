BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 53,67 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im DAX 40, der im Moment bei 25'824 Punkten tendiert. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 53,68 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 53,48 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 234'738 Aktien.

Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 2,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,71 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,26 EUR. Am 28.10.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 14.33 Mrd. EUR eingefahren.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 25.02.2028 werfen.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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