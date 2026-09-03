BASF Aktie News: BASF zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,61 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'871 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 53,76 EUR. Mit einem Wert von 53,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77'135 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,69 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 15.07.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17.21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 15.77 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2027 dürfte BASF die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,06 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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