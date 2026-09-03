BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag fester

Das Papier von BASF konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 53,55 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'797 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die BASF-Aktie bei 53,98 EUR. Bei 53,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 423'416 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 55,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Am 15.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 4,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.21 Mrd. EUR – ein Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BASF-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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