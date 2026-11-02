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02.11.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Montagvormittag mit stabiler Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BASF. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der BASF-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 53,48 EUR.
Die BASF-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 53,48 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'771 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 53,74 EUR. Die BASF-Aktie gab in der Spitze bis auf 53,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 75'339 BASF-Aktien umgesetzt.
Bei 55,05 EUR erreichte der Titel am 14.04.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 2,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Mit Abgaben von 22,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,26 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 28.10.2026. Das EPS wurde auf 0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 16.36 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.33 Mrd. EUR umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte BASF am 26.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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