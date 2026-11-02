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02.11.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR.
Um 16:28 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'006 Punkten steht. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 53,77 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 558'215 BASF-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Mit einem Zuwachs von 2,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 22,76 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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