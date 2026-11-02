BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 26'006 Punkten steht. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 53,77 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 558'215 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,05 EUR) erklomm das Papier am 14.04.2026. Mit einem Zuwachs von 2,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 22,76 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,26 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 28.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,19 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.36 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.33 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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