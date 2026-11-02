BASF Aktie News: BASF macht am Montagmittag Boden gut

Um 12:28 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 53,52 EUR zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'891 Punkten notiert. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,74 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 230'891 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,86 Prozent. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,26 EUR belaufen. BASF liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,19 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BASF im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 16.36 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 14.33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Am 03.11.2027 wird BASF schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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