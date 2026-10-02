Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’696 0.5%  SPI 19’438 0.6%  Dow 51’091 0.3%  DAX 25’279 1.4%  Euro 0.9343 0.0%  EStoxx50 6’254 1.3%  Gold 4’147 -0.8%  Bitcoin 70’985 0.7%  Dollar 0.8291 -0.3%  Öl 100.2 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526ams-OSRAM137918297
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Ölpreis rutscht ab: Welche Rolle der Diesel-Streit zwischen Europa und den USA spielt
Aktien im Blick: Dachkonzern von Paramount und Warner wird Skydance heissen
Tesla-Aktie mit Kurssprung: Auslieferungen sinken erneut - Erwartungen dennoch übertroffen
Moderna-Aktie steigt in den NASDAQ 100 auf: Gerät BioNTech jetzt ins Hintertreffen?
Nike verschärft Sparkurs nach Umsatz- und Gewinnrückgang - Aktie sackt ab
Suche...

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

02.10.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag freundlich

BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

BASF
46.20 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 49,71 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'036 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 49,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,66 EUR. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38'810 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Gewinne von 10,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,55 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2025 mit 2,25 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,27 EUR je Aktie ausschütten. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,09 EUR je Aktie verdient. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,08 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein

DZ BANK verleiht BASF-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BASF

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten