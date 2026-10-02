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02.10.2026 16:29:00

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

BASF Aktie News: BASF gewinnt am Freitagnachmittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 50,06 EUR.

BASF
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Das Papier von BASF konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 50,06 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 25'276 Punkten steht. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 50,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 654'992 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 55,05 EUR markierte der Titel am 14.04.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 9,06 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,14 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.21 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 15.77 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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