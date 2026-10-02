BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag nordwärts

Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 49,55 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'116 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 49,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 49,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 280'062 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.04.2026 bei 55,05 EUR. Gewinne von 11,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BASF-Aktie 16,28 Prozent sinken.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,78 EUR, nach 0,09 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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