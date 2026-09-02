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02.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Vormittag

BASF Aktie News: BASF verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von BASF gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 53,33 EUR.

BASF
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Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 53,33 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'914 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 53,47 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 68'211 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 markierte das Papier bei 55,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 3,12 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2025 bei 41,48 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Am 15.07.2026 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 4,78 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF 0,09 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 17.21 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von BASF rechnen Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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