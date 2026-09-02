BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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02.09.2026 16:29:00
BASF Aktie News: BASF am Nachmittag in Grün
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 53,43 EUR.
Das Papier von BASF legte um 16:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 53,43 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'879 Punkten notiert. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 53,85 EUR zu. Bei 53,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 712'783 BASF-Aktien.
Am 14.04.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,05 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 2,94 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,37 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,27 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 2,25 EUR aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 15.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,78 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,09 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17.21 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,11 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,06 EUR je BASF-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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