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02.09.2026 12:29:00

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Plus

BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

BASF
50.47 CHF 1.25%
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Das Papier von BASF legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 53,09 EUR. Damit gibt das Wertpapier dem DAX 40, der bei 25'766 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die BASF-Aktie bis auf 53,85 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 53,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 395'226 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.04.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 3,69 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 27,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,27 EUR belaufen. Am 15.07.2026 äusserte sich BASF zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,78 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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