BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
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01.10.2026 09:29:00
BASF Aktie News: BASF am Donnerstagvormittag mit Verlusten
Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BASF-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 49,50 EUR.
Die BASF-Aktie musste um 09:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 49,50 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'066 Punkten liegt. In der Spitze büsste die BASF-Aktie bis auf 49,37 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 49,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 134'834 BASF-Aktien den Besitzer.
Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 10,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,48 EUR am 05.11.2025. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,25 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,27 EUR je BASF-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte BASF am 15.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.21 Mrd. EUR im Vergleich zu 15.77 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,08 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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