BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 49,44 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'008 Punkten steht. Im Tief verlor die BASF-Aktie bis auf 49,23 EUR. Bei 49,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 885'002 BASF-Aktien.

Am 14.04.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,35 Prozent. Am 05.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 41,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 16,10 Prozent könnte die BASF-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,27 EUR ausgeschüttet werden. BASF liess sich am 15.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,78 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,09 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17.21 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 15.77 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte BASF am 28.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von BASF.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,08 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

BASF-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

BASF-Aktie in Rot. Chemieriese soll mit Übernahmeofferte für Evonik abgeblitzt sein

DZ BANK verleiht BASF-Aktie Kaufen in jüngster Analyse