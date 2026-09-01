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01.09.2026 09:29:00

BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester

BASF Aktie News: BASF am Vormittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 53,73 EUR.

BASF
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Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,4 Prozent auf 53,73 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'155 Punkten liegt. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 53,73 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 90'803 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 41,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 22,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,27 EUR. Am 15.07.2026 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 4,78 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,09 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.21 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.77 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.10.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte BASF möglicherweise am 03.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BASF im Jahr 2026 3,06 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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