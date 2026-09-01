BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit Einbussen

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 52,71 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der derzeit bei 25'973 Punkten notiert. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 52,62 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 53,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 687'687 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 14.04.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,05 EUR an. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 4,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 41,48 EUR fiel das Papier am 05.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 27,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,25 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,27 EUR. BASF veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,78 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,09 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15.77 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17.21 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 03.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,06 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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