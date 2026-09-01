BASF Aktie News: BASF gibt am Dienstagmittag nach

Um 12:28 Uhr fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 52,71 EUR ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im DAX 40, der zurzeit bei 25'986 Punkten liegt. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,68 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 53,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 376'704 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.04.2026 erreichte der Anteilsschein mit 55,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2025 auf bis zu 41,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 21,31 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,27 EUR, nach 2,25 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 15.07.2026. Es stand ein EPS von 4,78 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17.21 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 15.77 Mrd. EUR eingefahren.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 03.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2026 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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