BASF-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) verbessert Bewertung auf Buy

Die Privatbank Berenberg hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 50 auf 58 Euro angehoben. "Jetzt oder nie", schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es könne kein besseres Kaufargument geben, als den Beginn der Erholung von der schlimmsten Absatzmisere in der europäischen Chemiebranche seit Jahrzehnten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im Frankfurt-Handel gewannen die BASF-Papiere um 08:03 Uhr 1.0 Prozent. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 13.73 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über Frankfurt 2’140 BASF-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 4.7 Prozent zu Buche. Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 präsentieren.

