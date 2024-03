BASF-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Bewertung

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BASF vor Zahlen zum ersten Quartal von 41 auf 43 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie von einer Erholung verschiedener Indikatoren für den Chemiesektor.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Im Frankfurt-Handel gewannen die BASF-Papiere um 19:03 Uhr 0.6 Prozent. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 18.51 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 15’253 BASF-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 8.3 Prozent zu Buche. Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte BASF am 25.04.2024 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2024 / 12:35 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2024 / 12:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.