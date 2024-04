BASF-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Underperform-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Höhere Volumina seien ein positiver Aspekt der Quartalsbilanz des Chemiekonzerns gewesen, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Weltweit dürfte es aber zunächst immer noch ein Überangebot an Chemikalien geben. Der neue BASF-Chef, Markus Kamieth, müsse viele kurz- und langfristige Probleme lösen.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:03 Uhr 4.9 Prozent auf 48.56 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 11.45 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden via Frankfurt 1’731 BASF-Aktien gekauft oder verkauft. Auf Jahressicht 2024 kletterte der Anteilsschein um 6.8 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird BASF voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 09:12 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 19:00 / ET



