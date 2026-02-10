BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
|
10.02.2026 11:22:44
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy
Das BASF-Papier wurde von Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Georgina Fraser genauer unter die Lupe genommen.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verliess am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Das Papier von BASF konnte um 11:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4.0 Prozent auf 50.60 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 22.53 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’446’073 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 13.9 Prozent. Am 27.02.2026 dürfte BASF die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu BASF
|10:32
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
