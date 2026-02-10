BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verliess am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von BASF konnte um 11:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4.0 Prozent auf 50.60 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 22.53 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1’446’073 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 13.9 Prozent. Am 27.02.2026 dürfte BASF die Bilanz für Q4 2025 veröffentlichen.

