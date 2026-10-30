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30.10.2026 08:07:42
BASF-Aktie: Evonik zeigt BASF trotz besserer Offerte wohl die kalte Schulter
Evonik wird das verbesserte BASF-Übernahmeangebot in Höhe von rund 11 Milliarden Euro nach Informationen der Financial Times wohl ablehnen.
Die Tür könnte jedoch offenbleiben, sollte BASF ihr Angebot noch weiter verbessern und mehr Klarheit über die strategischen Vorteile einer Fusion schaffen, sagten laut Zeitung einige der Informanten. Evonik wollte sich zu dem Bericht auf Nachfrage von Dow Jones Newswires nicht äussern.
DOW JONES
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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