BASF-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Die Anleger dürften positiv auf die über dem Konsens liegenden Jahresziele reagieren, schrieb Analyst Geoff Haire am Mittwochmorgen nach dem Quartalsbericht samt angepasster Prognose.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:27 Uhr verlor das Papier 1.8 Prozent auf 44.47 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 7.94 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1’349’623 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier büsste seit Jahresanfang 2024 um 2.3 Prozent ein. Die kommenden Q3 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 30.10.2024 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2024 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2024 / 07:13 / GMT



