BASF-Aktie erhält von Baader Bank Bewertung: Add

Die Baader Bank hat BASF nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe noch schwächer abgeschnitten als geplant und vom Markt erwartet, schrieb Analyst Konstantin Wiechert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er verwies insbesondere auf das im Schlussquartal gegenüber dem Vorquartal fast halbierte operative Ergebnis (Ebit). Zudem habe der freie Barmittelzufluss enttäuscht, der mit 2,7 Milliarden Euro unter den für eine stabile Dividendenausschüttung erforderlichen 3,0 Milliarden liege. Wiechert geht dennoch davon aus, dass 2,7 Milliarden noch immer gut genug sind, um in diesem Jahr die Dividende stabil zu halten./gl/ajx





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die BASF-Aktie am Tag der Analyse

Um 11:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0.3 Prozent auf 43.77 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 21.09 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 795’496 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2024 gab die Aktie um 10.3 Prozent nach. Am 23.02.2024 werden die Kennzahlen für Q4 2023 voraussichtlich präsentiert.

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2024 / 08:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





